Власти Петербурга выдали ордер на вырубку деревьев у СКК

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на производство плановых работ и установку забора вокруг СКК. Об этом сообщили активисты, выступающие против сноса спортивного комплекса.

Помимо этого, ООО «СКА-Арена» получила порубочный билет на вырубку деревьев на проспекте Юрия Гагарина.

Сколько именно деревьев будет вырублено, неизвестно. Активисты направили обращение в комитет по благоустройству для того, чтобы ознакомиться с содержанием порубочного билета. Параллельно противники сноса пишут депутатам Законодательного собрания и общественным организациям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Петербурге объявили конкурс на снос СКК «Петербургский». Итоги аукциона будут подведены 26 ноября. Работы по демонтажу оценивают в 400 млн рублей. Заказчиком выступает АО «Стройгаз».