В Курортном районе Петербурга сгорел вагончик

Спасателям потребовалось около получаса на тушение одноэтажного вагончика, однако он выгорел дотла. О пострадавших не сообщалось.

Пожар произошел вечером 12 октября в Курортном районе Петербурга. Как сообщают в главном городском управлении МЧС России, экстренные службы получили сообщение о возгорании около шести часов вечера.

На месте происшествия работали 15 спасателей и три единицы спецтехники. На тушение горящего вагончика спасателям понадобилось около получаса. О полной ликвидации пожара огнеборцы сообщили в 18:42. Одноэтажный дощатый вагончик, обшитый железом и размером 3 на 7 метров полностью сгорел. Позже его разобрали. О пострадавших не сообщалось.

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