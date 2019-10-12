Джаред Лето расстроился из-за того, что роль Джокера досталась Фениксу

Американский актер и музыкант, уже побывавший в ампула Джокера в кинокартине «Отряд самоубийц» был огорчен тем, что злодея сыграл не он.

Лето сильно расстроился, узнав, что культового преступника сыграет его коллега по цеху Хоакин Феникс. Джаред вынужденно расторгнул контракт с корпорацией Warner Bros. Об этом сообщает зарубежное издание LAD BIBLE.

Предположительно, актер возлагал надежды на то, что легендарного злодея в новом проекте Тода Филиппса вновь предложат сыграть ему.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за первую неделю в российском прокате драма американского режиссера Тода Филиппса «Джокер» собрала более миллиарда рублей. На большом экране фильм посмотрели более трех с половиной миллионов человек. В России показ фильма стартовал на день позже мировой премьеры, 3 октября 2019 года.