«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей.
Новую картинку посмотрело более трех с половиной миллионов российских зрителей, сообщает РБК со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.
Фильм Тодда Филлипса вышел на экраны России 3 октября — на день раньше, чем во всем мире.
В мировом прокате «Джокер» собрал уже 289, 9 млн долларов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра.