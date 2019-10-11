«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате

&#171;Джокер&#187; собрал первый миллиард рублей в российском прокате
Российские критики высоко оценили фильм "Джокер". Кадр из фильма "Джокер".

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей.

Новую картинку посмотрело более трех с половиной миллионов российских зрителей, сообщает РБК со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

Фильм Тодда Филлипса вышел на экраны России 3 октября — на день раньше, чем во всем мире.

В мировом прокате «Джокер» собрал уже 289, 9 млн долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра.

"Джокер" кино кинопрокат
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп разрешил Минфину ввести «разрушительные» санкции против Турции
«Джокер» собрал первый миллиард рублей в российском прокате
Появились подробности жуткого ДТП в Красном Селе
Бывший губернатор Челябинской области сбежал в Швейцарию
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове назвала его «добрым и ...
Сыгравший Леонова в фильме «Время первых» актер Миронов назвал космонавта ...
На Полюстровском проспекте перевернулся мусоровоз