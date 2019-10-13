Руфер без страховки забрался на шпиль здания в центре Петербурга

Житель Петербурга попытался покорить шпиль здания в центре города. Речь идет об универмаге «У Красного моста» (Au Pont Rouge).

Видео со смельчаком появилось Instagram. Большую часть пути руфер преодолел без страховки. На опубликованных кадрах видно, как экстремал забирается на крышу здания без страховочного трасса. Чтобы забраться на сам шпиль, он воспользовался веревкой.

Петербуржец не останавливался до тех пор, пока не достиг вершины здания. На записи также запечатлен спуск жителя.

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