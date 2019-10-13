Руфер без страховки забрался на шпиль здания в центре Петербурга

Руфер без страховки забрался на шпиль здания в центре Петербурга
Руфер забирается на шпиль. Фото: spb_hardcore Instagram

Житель Петербурга попытался покорить шпиль здания в центре города. Речь идет об универмаге «У Красного моста» (Au Pont Rouge).

Видео со смельчаком появилось Instagram. Большую часть пути руфер преодолел без страховки. На опубликованных кадрах видно, как экстремал забирается на крышу здания без страховочного трасса. Чтобы забраться на сам шпиль, он воспользовался веревкой.

Петербуржец не останавливался до тех пор, пока не достиг вершины здания. На записи также запечатлен спуск жителя.

Ранее в GazetaSPb сообщали о футболисте Дмитрии Тарасове, который опубликовал снимок беременной жены в Instagram. На снимке семья проводит время у бассейна, девушка сидит рядом в купальнике.

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Руфер без страховки забрался на шпиль здания в центре Петербурга
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