Тарасов показал в Instagram свою беременную жену в купальнике

Футболист Дмитрий Тарасов выставил в социальной сети фото своей беременной вторым ребенком жены, модели Анастасии Костенко.

На фотографии семья проводит время в бассейне. «Заставляю плавать своих любимых девочек» — подписал фото семьянин. Дмитрий и Анастасия ждут второго ребенка, у них уже есть дочь Милана, родившаяся 10 июля 2018 года.

Тарасов и Костенко вместе уже больше двух лет, после того как спортсмен развелся со своей предыдущей женой, Ольгой Бузовой. Однако фанаты певицы и телеведущей по-прежнему держат обиду на футболиста. В комментариях пользователи не скупятся на едкие фразы: «Она так прогнулась, чтобы живот было лучше видно», «Это их желание изобразить счастье уже раздражает», «Бросил одну, бросит и другую, сколько не рожай».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой.