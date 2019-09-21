Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой

Не самую приятную для бывшей жены информацию футболист озвучил в публикации в социальной сети Instagram.

На снимке, который выложил Тарасов, он смотрит в глаза своей нынешней жене, Анастасии Костенко. Подпись под фотографией гласит, что именно она — единственная «волчица» в жизни «волка»-спортсмена. И на её предательство ради «доступной собаки» футболист никогда не пойдет.

Также он отметил, что зачастую, чтобы встретить «волчицу» стоит пройти тернистый путь поиска «той самой».

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Тарасов продает дом, в котором они жили совместно с бывшей женой Ольгой Бузовой. Цена за особняк в Подмосковье соответствующая — 250 миллионов рублей.