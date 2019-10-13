Каршеринг влетел в остановку на перекрестке Энгельса и Шостаковича

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. Машина влетела в остановку.

Инцидент произошел сегодня, 13 октября, на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Шостаковича. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть арендованного автомобиля превратилась в груду металла. Одно из колес почти лежит на асфальте.

«На этот раз без жертв», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах также видна пожарная машина и спасатели. На участке разбросаны осколки и детали автомобиля.

Ранее в GazetaSPb сообщали о трагическом ДТП в Подмосковье. В результате лобового столкновения погибли пятеро, еще пятеро получили травмы. Обстоятельства аварии не приводятся.