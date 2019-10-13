Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП с легковушками в Подмосковье

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-6 рядом с деревней Каменкой в подмосковном Кашире. На участке столкнулись два легковых автомобиля.

Трагический инцидент случился около 0:40 на 134-м километре трассы. При лобовом столкновении «ВАЗ» и Hyundai погибли пять человек, еще пятеро получили травмы.

Согласно информации ГУ МЧС по Подмосковью, к месту происшествия прибыли 36 человек и 13 единиц техники. Как сообщает ТАСС, в числе погибших оказался ребенок, еще двое детей получили травмы.

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