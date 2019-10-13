Спасатели четыре часа тушили ангар в Новом Девяткино

Спасатели четыре часа тушили ангар в Новом Девяткино
Причины пожара уточняются. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели тушили полыхающий ангар в Новом Девяткино. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 12 октября.

К месту происшествия оперативно прибыла пожарная бригада. На участке горело кирпичное складское здание и ангар, который был к нему пристроен. Полыхали более двух тысяч квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, пожару на площади 2070 квадратных метров присвоили повышенный ранг №2. Локализовать пламя удалось к 1:29. К трем часам ночи спасатели полностью потушили возгорание.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Причины пожара уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Кирове. Небольшое возгорание произошло в одной из квартир жилого дома.

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