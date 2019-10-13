На улице Кирова в Кирове спасатели тушили пожар в квартире

В городе Кирове Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. Инцидент случился сегодня ночью, 13 октября, на улице Кирова.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около двух часов ночи. В одной из квартир горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, огонь удалось потушить к 2:30. В ликвидации огня были задействованы шесть спасателей и две единицы специальной техники.

Ранее в GazetaSPb сообщали об угонщике, который не смог завладеть автомобилем. Злоумышленник пытался угнать автомобиль с освещенной стоянки. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры с места происшествия появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».