Пожарные два часа тушили полыхающую кровлю дома на Невском

Пожарные два часа тушили полыхающую кровлю дома на Невском
Причина пожара не сообщается. Фото: pixabay

В Центральном районе Северной столицы спасатели более двух часов тушили кровлю жилого дома. Все произошло сегодня, 13 октября, на Невском проспекте, 150.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 3 часов ночи. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что у здания горела деревянная обрешетка кровли на чердаке. Огонь полыхал на площади 50 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, полностью потушить огонь удалось к 5:25.

Причины пожара и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о горящей квартире в Петербурге. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей. В одной из комнат горела обстановка, причины возгорания выясняются.

ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
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