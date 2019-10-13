Петербургский суд не стал держать под стражей подозреваемого в стрельбе

Петербургский Смольнинский районный суд принял решение не заключать под стражу мужчину, который подозревается в стрельбе в разнорабочего в Орловском переулке.

Смольнинский районный суд не одобрил хадатайство дознания с требованием заключить подозреваемого Кирилла Мулладжанова под стражу. Его подозревают в открытии стрельбы из орудия, подобного травматическому пистолету неподалеку от дома номер 5 по Орловскому переулку, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов, проводящие дознание, считают, что 10 октября 2019 года, Мулладжанов совершил грубое нарушение общественного порядка и совершил серию выстрелов в разнорабочего, чем причинил ему физическую боль.

Ранее GazetaSPB сообщила, что неизвестный мужчина ограбиль постояльцев отеля «Хуторок», который находится в одной из деревень в Ленинградской области.