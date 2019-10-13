Неизвестный ограбил нескольких постояльце в отеля «Хуторок» в Ленобласти

Преступника зафиксировали камеру слежения. Его разыскивает полиция.

Накануне неизвестный пробрался в отель «Хуторок», который находится в деревне Ям-Ижора в Ленинградской области. Мужчина прошелся по номерам отеля и украл несколько сумок с деньгами и личными вещами постояльцев.

Грабителя зафиксировали камеры слежения, расположенные внутри отеля.

Информацией и видео поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.

Сразу несколько пострадавших подали заявления в полицию с информацией о краже. Полиция Тосненского района Ленинградской области ищет преступника.

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