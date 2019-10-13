Неизвестный ограбил нескольких постояльце в отеля «Хуторок» в Ленобласти

Неизвестный ограбил нескольких постояльце в отеля &#171;Хуторок&#187; в Ленобласти
Преступника разыскивают сотрудники полиции. Фото: Pixabay

Преступника зафиксировали камеру слежения. Его разыскивает полиция.

Накануне неизвестный пробрался в отель «Хуторок», который находится в деревне Ям-Ижора в Ленинградской области. Мужчина прошелся по номерам отеля и украл несколько сумок с деньгами и личными вещами постояльцев.

Грабителя зафиксировали камеры слежения, расположенные внутри отеля.

Информацией и видео поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.

Сразу несколько пострадавших подали заявления в полицию с информацией о краже. Полиция Тосненского района Ленинградской области ищет преступника.

Ранее GazetaSPB сообщила, что обсуждается новый проект по строительству и ремонту велодорожек в Петербурге.

кража ленобласть Тосненский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный ограбил нескольких постояльце в отеля «Хуторок» в ...
В Петербурге могут появиться велодорожки
Петербуржцы митингуют за сохранение СКК
Насадка, превращающая iPhone X в iPhone 11 взрывает соцсети
Модернизированный гипермаркет «Магнит» откроют в Краснодаре
Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней девочкой
В Ленобласти неосторожный водитель сбил насмерть медвежонка
Подросток с битой похитил из квартиры строительный инструмент в Гатчинском районе