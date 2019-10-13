Шнуров высказался по поводу мата в его творчестве

Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК
Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в его песнях не так много мата, как кажется.

«Сильно преувеличено количество мата в моих песнях. Я бы, конечно, больше добавил. Но — больше не нужно, можно пересолить», —заявил Шнуров в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в его песнях всего 30% мата, что «не так много, как кажется».

Музыкант подчеркнул, что последнее время вообще вычеркнул мат из своего творчества.

«Вот смотрите — если вы приходите в баню и видите там голых людей — то просто вы пришли в баню. Если вы не хотите голых людей видеть — не ходите в баню», — резюмировал музыкант.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

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