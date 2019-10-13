Виторган: «Я был на свадьбе Собчак»

Российский актер и бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган впервые прокомментировал свадьбу своей экс-супруги.

«Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — рассказал он в интервью программе «На троих».

Напомним, 13 сентября, обвенчались российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. До церковного благословения брака новобрачные расписались в одном из ЗАГСов Москвы. К месту росписи будущие супруги прибыли на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свадьба новобрачным обошлась примерно в 16 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb Ксения Собчак, комментируя вторую беременность, вспомнила о свадьбах по залету.