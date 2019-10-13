Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.

«По статистике, в Интернете чаще всего смотрят порнографию. То бишь, в принципе, самые узнаваемые люди — это порноактеры. Ну давайте их изберем! Я вам обещаю, что эти заседания будут смотреть все» — заявил Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Ранее Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт.

Напомним, 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.