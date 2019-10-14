В Кремле рассказали, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин любит отдыхать именно в России, потому что она красивая, богатая и необъятная.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», — сказал Песков, сообщает «РИА Новости».

Накануне своего 67-летия президент России отправился отдыхать в Сибирь.Владимир Путин побывал на горной вершине и прогулялся по сибирской тайге. Он отправился в поход накануне дня рождения. На кадрах опубликованных пресс-службой Кремля видно, что президент гуляет, любуется пейзажами и собирает грибы. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу, который выкопал кустик брусники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.