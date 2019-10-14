Роструд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздники

Двойная оплата, письменное согласие сотрудника, нарушить это может только военное или чрезвычайное положение, сообщили в ведомстве.

В этом году пройдут последние длинные водные, посвященные празднованию Дню народного единства в России, они состоятся со 2 по 4 ноября.

Специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) рассказали, что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере, а также происходить лишь с письменного согласия сотрудника. Притом начальник обязан составить и подписать официальное распоряжение об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вместо двойной оплаты сотрудник также имеет право требовать дополнительный выходной день, сообщили в Роструде.

Также рассказали и об исключениях. Вызвать работника без письменного согласия позволяет ряд случаев: необходимость предотвратить катастрофу, производственная авария, предотвращение несчастного случая.

Кроме того, в этот список входят: чрезвычайное и военное положения, чрезвычайные обстоятельства, требующие срочных работ — наводнение, голод и прочее.

Особенное место занимают представители творческих профессий, сообщили в ведомстве. Такие специалисты могут вызываться на работу в выходные дни, если это установлено коллективным договором.

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