Александр Беглов подвел итоги недели на странице «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов по традиции подвел итоги минувшей рабочей недели на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, рабочая неделя была насыщенной. Так, он провел встречу в президентом России Владимиром Путиным. Губернатор выразил ему благодарность за поддержку городских проектов. Беглов отметил, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребует большого количества работы.

Помимо этого, в Совет Федерации было направлено предложение Беглова об избирательном переходе на закрытую систему теплоснабжения. Также он рассказал, как Петербург подготавливается к грядущей зиме.

Губернатор также поблагодарил всех участников голосования за наполнение будущего арт-парка на проспекте Добролюбова «Тучков буян».

Также он поделился планами на организацию профессионального обучения для граждан старшего возраста, которые еще не вышли на пенсию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов раскрыл подробности встречи с Путиным.