Героиню проекта «Дом-2» избили на корпоративе

Героиню проекта &#171;Дом-2&#187; избили на корпоративе
Кадр из видео. Instagram

На одну из участниц телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову на корпоративе напала женщина.

Маргарита Овсянникова, героиня проекта «Дом-2», который транслируется на канале ТНТ, вчера опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором зафиксировано нападение на девушку.

На кадрах мы видим танцующую и снимающую себя на камеру Маргариту. В какой-то момент сзади подбегает женщина, хватает пострадавшую за голову и ударяет ею о сцену. Затем женщину отталкивают другие отдыхающие, она уходит.

В комментариях под данной публикацией подписчики Маргариты выражают свое сочувствие девушке и удивление таким агрессивным поведением.

После случившегося Овсянникова была направлена в больницу. Мотив и личность напавшей неизвестны.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на украинского актера напали в Польше.

дом-2 нападение
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