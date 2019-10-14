Героиню проекта «Дом-2» избили на корпоративе

На одну из участниц телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову на корпоративе напала женщина.

Маргарита Овсянникова, героиня проекта «Дом-2», который транслируется на канале ТНТ, вчера опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором зафиксировано нападение на девушку.

На кадрах мы видим танцующую и снимающую себя на камеру Маргариту. В какой-то момент сзади подбегает женщина, хватает пострадавшую за голову и ударяет ею о сцену. Затем женщину отталкивают другие отдыхающие, она уходит.

В комментариях под данной публикацией подписчики Маргариты выражают свое сочувствие девушке и удивление таким агрессивным поведением.

После случившегося Овсянникова была направлена в больницу. Мотив и личность напавшей неизвестны.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на украинского актера напали в Польше.