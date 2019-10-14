Названы самые скучные города Европы по мнению россиян

Список самых скучных для путешествий европейских городов, который составили российские туристы, возглавила финская столица Хельсинки.
Специалисты сервиса Aviasales провели опрос, результаты которого показали, что наиболее скучными для россиян показался отдых в Хельсинки, Братиславе и Карловых Варах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.
Список скучных городов Европы возглавил Хельсинки. Порядка 30% респондентов выразились негативно о своей поездке туда. Они отметили, что на это повлияло малое количество достопримечательностей и плохая погода. На втором месте расположилась столица Словакии — Братислава. 25% туристов пожаловались на невкусную еду и высокий ценник на сувениры. Тройку лидеров замкнули чешские Карловы Вары, где 15% опрошенных остались недовольны количеством развлечений, а также маленьким размером города.
В пятерку вошла польская Варшава (7%), которую туристы назвали «скучным серым городом с минимумом достопримечательностей», а также Вильнюс, где путешественники не знали чем себя занять, особенно по вечерам.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Forbes представил рейтинг самых перспективных городов России.