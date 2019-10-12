Forbes представил рейтинг самых перспективных городов России

Forbes представил рейтинг самых перспективных городов России
Петербург занял второе местоо в рейтинге Forbes. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Журнал Forbes назвал десятку российских городов, которые добились заметных результатов в культуре, урбанистике и качестве жизни за последнее десятилетие. Петербург занял второе место.

Лидером рейтинга стал Нижний Новгород, где проходят многочисленные фестивали, собирающие туристов со всей страны. Также на это повлияла главная премия в сфере современного искусства «Инновация».

На втором месте оказался Петербург, в котором создано множество общественных пространств для горожан. В течение пяти лет в Северной столице должны завершить реконструкцию созданного человеком острова — Новой Голландии. В Петербурге также отмечены социальные инициативы.

В тройку лидеров вошла и Казань с ее современным благоустройством и реконструкцией исторических зданий. Столица Татарстана также знаменита театральными фестивалями.

В топ-10 также попали Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург попал в рейтинг самых интересных регионов России для туристов.

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