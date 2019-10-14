Заседание правительства Петербурга состоится в понедельник

В понедельник, 14 октября, в Смольном состоится заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором будет обсуждаться городской бюджет. Начало назначено на 11 утра.

На заседании правительства поднимут вопрос об исполнении бюджета Петербурга за прошедшие девять месяцев этого года, а также вопрос о проекте закона о городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

Также в ходе заседания планируется обсуждение проекта городского закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов отчитал вице-губернаторов на заседании правительства в прошлом месяце. Как стало известно, больше всего «досталось» от градоначальника вице-губернаторам города Анне Митяниной и Эдуарду Батанову.