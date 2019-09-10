Беглов отчитал вице-губернаторов на заседании правительства

Впервые за несколько лет на заседании городского правительства в Смольном не велась видеотрансляция.

Согласно данным, полученным GazetaSPb, заседание городского правительства прошло без видеотрансляции, поскольку временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов решил провести с чиновниками серьезную беседу.

Как стало известно, больше всего «досталось» от градоначальника вице-губернаторам города Анне Митяниной и Эдуарду Батанову.

В ходе заседания Беглов выразил свою благодарность за то, что уже было сделано. Однако, он в жесткой форме подчеркнул, что этого было недостаточно и объемы работы необходимо увеличить.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов поручил властям учитывать программы своих конкурентов на выборах.