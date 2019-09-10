Беглов поручил властям учитывать программы своих конкурентов на выборах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил правительству учесть предложения, прозвучавшие в программах остальных кандидатов в губернаторы.

В ходе заседания правительства в Смольном Беглов заявил, что из программ других кандидатов, участвовавших в выборах губернатора в Петербурге, необходимо некоторые дельные моменты и использовать их в общей программе. Так, предложения его конкурентов могут быть учтены уже при утверждении бюджета на следующий год.

Градоначальник отметил, что предложения, поступившие от 400 тысяч петербуржцев также будут учитываться в их общей программе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов заявил, что выборы показали культурный статус Петербурга. Врио губернатора Беглов заявил, что голосование в Петербурге прошло без больших нарушений, а кандидаты корректно относились друг к другу.