Беглов поручил властям учитывать программы своих конкурентов на выборах

Беглов поручил властям учитывать программы своих конкурентов на выборах
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил правительству учесть предложения, прозвучавшие в программах остальных кандидатов в губернаторы.

В ходе заседания правительства в Смольном Беглов заявил, что из программ других кандидатов, участвовавших в выборах губернатора в Петербурге, необходимо некоторые дельные моменты и использовать их в общей программе. Так, предложения его конкурентов могут быть учтены уже при утверждении бюджета на следующий год.

Градоначальник отметил, что предложения, поступившие от 400 тысяч петербуржцев также будут учитываться в их общей программе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов заявил, что выборы показали культурный статус Петербурга. Врио губернатора Беглов заявил, что голосование в Петербурге прошло без больших нарушений, а кандидаты корректно относились друг к другу.

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