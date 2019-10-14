МЧС предупреждает, что петербуржцев ждут сильные ливни

МЧС предупреждает, что петербуржцев ждут сильные ливни
Ливни уже настигли Ленобласть. Фото: Baltphto/Павел Долганов

По расчетам метеорологов сильные дожди зальют Санкт-Петербург через несколько часов.

МЧС предупреждает жителей Петербурга о том, что на город надвигаются сильные ливни, которые пройдут в нескольких районах сегодня, 14 октября.

Так, синоптики обещают дожди уже в ближайшие часы. Сейчас за окном плюс 6 градусов, максимальная температура сегодня достигнет до 12 градусов выше ноля.

Карта «Яндекс.Погода» на данный момент показывает дожди на юге Северной столицы. Сильный ливень застиг Красное село и Гатчину.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Петербурге прошли полицейские рейды «Нелегальное такси».

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