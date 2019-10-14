Красносельский район задолжал 1,8 млрд рублей за отопление

Всего в 2019 году "ТЭК" направил 846 претензий в адрес должников. Фото: pixabay

Всего в 2019 году "ТЭК" направил 846 претензий в адрес должников. Фото: pixabay

Лидером по задолженностям перед ГУП «ТЭК» за поставленное тело в Петербурге оказался Красносельский район. Общая сумма неоплаченных счетов составила 1,8 млрд рублей.

В Красносельском районе «ТЭК» снабжает теплоэнергией 1406 зданий. Больше всего предприятию задолжали следующие компании: сумма неоплаченных счетов у ООО «ФЦ ГЦКС» составляет 133 млн рублей; АО «ГУ ЖКХ» задолжала 70 млн рублей, а ООО «УК Евротракт» — 65 млн рублей.

Всего в 2019 году «ТЭК» направил 846 претензий в адрес должников. Их общая сумма составляет 550 млн рублей. Просроченные платежи стали причиной перехода «ТЭК» в районе на прямые расчеты с 205 домами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Дальпитерстрой» подтвердил оплату долгов перед «ТЭК». Факт оплаты застройщик подтвердил документами.