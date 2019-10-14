Красносельский район задолжал 1,8 млрд рублей за отопление

Красносельский район задолжал 1,8 млрд рублей за отопление
Всего в 2019 году "ТЭК" направил 846 претензий в адрес должников. Фото: pixabay

Лидером по задолженностям перед ГУП «ТЭК» за поставленное тело в Петербурге оказался Красносельский район. Общая сумма неоплаченных счетов составила 1,8 млрд рублей.

В Красносельском районе «ТЭК» снабжает теплоэнергией 1406 зданий. Больше всего предприятию задолжали следующие компании: сумма неоплаченных счетов у ООО «ФЦ ГЦКС» составляет 133 млн рублей; АО «ГУ ЖКХ» задолжала 70 млн рублей, а ООО «УК Евротракт» — 65 млн рублей.

Всего в 2019 году «ТЭК» направил 846 претензий в адрес должников. Их общая сумма составляет 550 млн рублей. Просроченные платежи стали причиной перехода «ТЭК» в районе на прямые расчеты с 205 домами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Дальпитерстрой» подтвердил оплату долгов перед «ТЭК». Факт оплаты застройщик подтвердил документами.

ГУП “ТЭК СПб” долги красносельский район отопление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выборг попал в десятку лучших городов России по мнению блогера Варламова
На складе в Купчино нашли 700 литров контрафактного «Джин тоника»
Американский суд запретил криптовалюту Gram Павла Дурова
Петербург до конца года выставить на торги недвижимость на 700 млн рублей
Арабская компания готова купить половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге
В Каталонии политиков приговорили к 13 годам заключения за референдум
Пентагон: американские войска попали в ловушку в Сирии
Красносельский район задолжал 1,8 млрд рублей за отопление