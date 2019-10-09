«Дальпитерстрой» подтвердил оплату долгов перед «ТЭК»

Строительная компания «Дальпитерстрой» опровергла сообщения о долгах перед ГУП «ТЭК СПб». Факт оплаты застройщик подтвердил документами.

Платеж был произведен в нескольких частях 4 октября. В документах подтверждается, что деньги ушли на счета «ТЭК» несколько дней назад.

«Возможно, из-за двух выходных они сразу не поступили на счета ТЭКа – но документы неопровержимо доказывают, что мы долг заплатили», — заверили в «Дальпитерстрое».

Сообщение о том, что компания не погасила долг в 10 млн, ТЭК опубликовал 8 октября. На сайте предприятия указывалось, что судебный пристав начал реализацию арестованного имущества СК «Дальпитерстрой». На торги, якобы, было выставлено помещение в Манежном переулке.

О том, что долг перед ТЭК погашен, «Дальпитерстрой» сообщал еще 3 октября.