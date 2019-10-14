Американский суд запретил криптовалюту Gram Павла Дурова

Американский суд запретил криптовалюту Gram Павла Дурова
Павел Дуров. Архив. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пострадают инвесторы, многие из которых американцы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Павла Дурова и добилась положительного решения. Суд наложил временный запрет на запуск криптовалюты Gram, которую создал основатель ВКонтаке и Telegram, Павел Дуров, сообщает The Bell.

Также сообщается, что в новый проект вложился 171 инвестор, а вложенные деньги суммарно превысили 1,6 миллиарда долларов. Однако в договоре об инвестициях есть один нюанс ,который позволит Дураву не возвращать инвесторам полученные средства, даже если валюта не появится на рынке в срок.

Все дело в пункте договора, который фиксирует, что действия властей или применение законодательства приравниваются к стихийным бедствиям и называются форс-мажорными обстоятельствами. А значит, согласно договору Geam, такая ситуация освобождает эмитента от превращения Gram в основную валюту Telegram.

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