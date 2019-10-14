Выборг попал в десятку лучших городов России по мнению блогера Варламова

Блогер Илья Варламов составил рейтинг лучших российских городов. Выборг он поставил на восьмое место.

Варламов считает, что в Выборгу удалось сохранить остатки европейской культуры. По его мнению, красоту города в Ленинградской области можно сравнить с Калининградом. Он также отметил, что, к сожалению, восстановлением «руин» в Выборге никто не занимается.

Лидером среди лучших российских городов, по мнению блогера, стал Екатеринбург. Варламов отметил ответственных местных жителей, которые щепетильно относятся городу.

В десятку лучших городов также попали Казань, Хабаровск, Оренбург, Красноярск, Белгород, Воронеж, Псков и Севастополь. Самым худшим городом России Варламов считает Адлер.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Forbes представил рейтинг самых перспективных городов России.