Из петербургского бюджета на 2020 год выпало более 54 миллиардов доходов

В Северной столице не досчитались на предстоящий год 54 млрд 400 млн рублей доходов. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Сегодня, 14 октября, в ходе собрания петербургского правительства Беглов сообщил, что из бюджета на 2020 год выпали 54 млрд рублей.

Он также добавил, что бюджет потеряет средства. С его слов, это случится из-за изменения методики расчетов страховых платежей, а также из-за отмены налога на движимое имущество. По последнему пункту выпадающий доход составил 24 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на обстоятельства, город должен выполнить все взятые на себя соцобязательства.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Беглов рассказал об итогах недели. Соответствующую информацию он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».