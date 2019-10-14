Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике за 2019 года присудили трем специалистам из Индии, Франции и США за исследования способов борьбы с глобальной бедностью.

Экономисты Абхиджит Банерджи из Индии, Майкл Роберт Кремер из США и Эсте Дюфло из Франции стали лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике в этом году. Они получили награду за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте комитета премии.

Нобелевский комитет посчитал, что их исследования поспособствовали улучшению способов борьбы с глобальной бедностью. В частности, отмечен их подход, позволяющий разбить глобальную проблему на более мелкие вопросы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии.