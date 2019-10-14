Иномарка лишилась колеса на перекрестке Фучика и Бухарестской

Иномарка лишилась колеса на перекрестке Фучика и Бухарестской
Информация о состоянии участников ДТП не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с иномаркой. Со слов очевидцев, машина лишилась колеса.

Инцидент случился сегодня, 14 октября, на перекрестке Фучика и Бухарестской улиц. На опубликованных кадрах видно, что иномарка пересекала перекресток, когда в нее врезается другая машина. От удара первый автомобиль врезается в ограждение и теряет колесо.

«Хорошо людей не было», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи пишут, что автор рано сменил резину, другие заявляют, что колесо было плохо прикручено.

Информация о состоянии водителей не приводится.

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