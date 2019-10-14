В Киришах пожарные за пять минут справились с пожаром в квартире

В квартире одного из жилых домов в городе Кириши Ленинградской области начался пожар. На ликвидацию огня спасателям потребовалось несколько минут.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в жилом доме по улице Советской. Огонь вспыхнул около двенадцати часов дня в понедельник, 14 октября. Пламя успело распространиться по площади всего в один квадратный метр. Четыре огнеборца на двух спецмашинах справились с огнем за пять минут.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина заживо сгорел при пожаре в Оредеже. В ночь на 14 октября в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области загорелась квартира. Мужчина, личность которого пока не установлена, погиб.