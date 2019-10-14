Мать погибшей 9-летней девочки записала видеообращение

Мать девятилетней школьницы, которую нашли мертвой в гаражах Саратова, записала видеообращение к общественности. Сегодня, 14 октября, ролик опубликовала тетя погибшей девочки в сети Facebook.

Мать девочки рассказала, что ситуация оказалась скорбной для всех. Она добавила, что в Саратове живут добрые, надежные и сильные люди, на которых можно опереться в трудную минуту. Женщина выразила слова благодарности всем, кто помогал в поисках и поддерживал морально.

«Я готова поблагодарить весь Саратов, всю страну, нам звонили люди из других городов, подбадривали. Это невозможно выразить словами», — подчеркнула жительница.

Кроме того, женщина призвала обеспечить детям безопасный путь до школы. Жительница уже сообщила об инициативе местным властям.

Напомним, что девочка пропала по пути в школа 9 октября. Подозреваемый в убийстве признался в содеянном.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с 9-летней жительницей Саратова пришел проститься сотни людей. У храма собрались жители, одноклассники девочки и родные.