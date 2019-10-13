Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней девочкой

Многим не хватало места в храме и они остались снаружи. Фото: Pixabay

Многим не хватало места в храме и они остались снаружи. Фото: Pixabay

Сегодня, 13 октября, несколько сотен саратовцев пришли проститься с 9-летней девочкой, которая несколько дней назад пропала, а затем была найдена убитой.

Ребенок пропал 9 октября по пути в школу. В поисковой операции были задействованы жители, волонтеры, спасатели и правоохранители. 10 октября ее нашли убитой в районе гаражей, неподалеку от школы.

У храма апостолов Петра и Павла собрались сотни жителей с цветами, среди которых были родственники девочки и одноклассники. Как сообщает ТАСС, также пришли председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, глава Саратова Михаил Исаев, вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Многим не хватало места в храме и они остались снаружи. Люди пели слова молитвы вместе со служителями храма. После началось прощание. Девочку похоронят на Сторожевском кладбище.

По данным СК, в убийстве девочки подозревается 35-летний местный житель, который был ранее судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что мать подозреваемого в убийстве девочки заявила, что ее сын добрый и работящий.