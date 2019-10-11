Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове назвала его «добрым и работящим»

Мать признавшегося в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина заявила, что ее сын не мог совершить преступления.

«Он хороший, замечательный, добрый, умный, работящий. Мой сын — хороший человек, это Леопольд, которому надо бы «Озверина» выпить. Он очень добрый», — сказала она в интервью телеканалу RT.

Она также отметила, что ее сын «простой рабочий».

Вечером 10 октября был задержан подозреваемый Михаил Туватин, он сознался в убийстве. Неподалеку от дома, где жила девочка, в гаражном комплексе, найдено тело пропавшей 9-летней девочки. Волонтеры искали ее больше суток. Известно, что полиция задержала подозреваемого, изучив базу ранее судимых. Задержанный мужчина признался в совершении убийства и, как сообщается, сам рассказал, где спрятано тело ребенка.

По его словам, некоторое время назад, несколько месяцев, он незаконно захватил чужой гараж и сменил в нем замок, гараж располагался как раз возле дома убитой девочки.

В день убийства, по словам арестованного, 9-летняя девочка шла мимо гаража и спросила мужчину, он ли хозяин гаража. Подозреваемый напугался, что гараж мог на самом деле быть собственностью семьи девочки, поэтому затащил ее внутрь и убил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что найдена мертвой пропавшая 9-летняя девочка, задержан подозреваемый.