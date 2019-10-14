К ДТП в Колпино приехали две скорых и реанимация

К ДТП в Колпино приехали две скорых и реанимация
Иномарка получила серьезные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Инцидент случился сегодня, 14 октября, на перекрестке улиц Ремизова и Красной. На опубликованных кадрах видно, что одна из иномарок влетела в ограждение. Передняя часть автомобиля превратилась в груду металла. Вторая машина получила меньшие повреждения.

«Стоит две скорых и реанимация, пострадавших не видно», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информация о состоянии водителей не приводится. Фото: vk.com/spb_today

На участке разбросаны осколки и детали автомобилей. В комментариях к записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» подписчики сообщили, что на месте образовалась крупная пробка.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии на перекрестке Фучика и Бухарестской улиц. Одна из машин потеряла колесо.

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