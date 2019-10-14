В Левашово восстановили свет, отключенный из-за ветра

В поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга восстановили электроснабжение. Свет вернулся во все дома.

«С 17:49 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в ПАО «Ленэнерго».

Отключение произошло из-за технологического нарушения на воздушной линии 35 кВ. Причиной этого стал сильный ветер. По предварительным данным, на линию упало дерево.

Без света жители поселка остались около 16:00. Сразу после поступления сигнала об отключении бригады Леноэнерго выехали на место и провели необходимые ремонтные работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об отключении света в Центральном районе Петербурга. Утром 10 октября без электроснабжения остались семь домов в районе улицы Радищева. Причиной этого стало технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ.