Беглов рассказал планах строительства судебного квартала

До начала декабря под строительство судебного квартала будет передан новый земельный участок. Такое поручение озвучил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Строительство данного квартала изначально предполагалось на набережной реки Невы. Однако весной глава РФ Владимир Путин поддержал идею обустройства в историческом центре арт-парк. Теперь судебный квартал должен расположиться в районе Смольной набережной.

Сегодня, 14 октября, в ходе заседания городского правительства губернатор подчеркнул, что на 2021-2022 годы планируется предусмотреть строительство нового парка после завершения конкурса.

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