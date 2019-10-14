Собака на Выборгской таможне 19,5 тысяч спрятанных в большегрузе сигарет

Выборгские таможенники остановили крупную партию сигарет, которую пытались вывезти из России.

В ходе проверки одной из грузовых машин сотрудники обратили внимание на нехарактерную загрузку. В результате специалист-кинолог с собакой обнаружил сигареты. Пачки, упакованные в картонные коробки, были спрятаны в грузовом отсеке среди 20 тонн топливных деревянных пеллет.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, 19,5 тыс. пачек сигарет планировалось провезти в Финляндию. Общий вес блоков составил 525 кг.

Товар задержали и отправили на экспертизу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что таможенники остановили автоледи с 24 кг бюстгальтеров. Женина заявила, что они куплены в подарок родным.