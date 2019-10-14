Спасатели потушили электрощит в жилом доме на Ленсовета

В Московском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в жилом доме. Все произошло в понедельник, 14 октября, в доме №3 по улице Ленсовета.
Сообщение о возгорании в пятикомнатной квартире поступило в дежурную часть в 14:45. К месту происшествия оперативно прибыли 10 пожарных на трех единицах специальной техники.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, пожарные потушили огонь в 15:30. В результате возгорания обгорел электрощит.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Калининском районе. Водители не поделили дорогу и перегородили проезд.