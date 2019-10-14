Минивэн и легковушка перегородили дорогу на перекрестке Кондратьевского и Маршала Блюхера

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП. Участниками аварии стали минивэн и легковой автомобиль.

Инцидент случился сегодня вечером, 14 октября, на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины загородили собой проезд.

Возможно, один из участников не успел затормозить из-за скользкой дороги.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших не называются. Автомобили не получили значительных повреждений.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в частном доме на площади 60 квадратных метров. Спасатели справились с огнем за час. Причины возгорания выясняются. О случившемся сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.