Пожарные за час потушили полыхающий дом в деревней Мины

В деревне Мины Гатчинского района спасатели потушили полыхающий частный дом. Все случилось в понедельник, 14 октября.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного управления в 18:13. К месту оперативно прибыли девять пожарных на двух единицах специальной техники. Постройка горела на площади 60 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, огнеборцы справились с пламенем спустя час, к 19:19 огонь был полностью ликвидирован. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в GazetaSPb сообщали о крупных пробках в Петербурге. Жители уверены, что ситуация на дорогах связана с погодными условиями.