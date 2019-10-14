Пожарные за час потушили полыхающий дом в деревней Мины

Спасатели справились с огнем за час. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели справились с огнем за час. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В деревне Мины Гатчинского района спасатели потушили полыхающий частный дом. Все случилось в понедельник, 14 октября.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного управления в 18:13. К месту оперативно прибыли девять пожарных на двух единицах специальной техники. Постройка горела на площади 60 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, огнеборцы справились с пламенем спустя час, к 19:19 огонь был полностью ликвидирован. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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