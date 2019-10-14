На перекрестке Бабушкина и Ивановской разбились три автомобиля

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 октября на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы в Петербурге разбились три автомобиля.

Пока неясно при каких обстоятельствах произошло ДТП.

Однако, судя по кадрам, которыми делятся очевидцы, автомобили серьёзно пострадали. Есть ли жертвы среди людей также неизвестно.

«На пересечении Бабушкина и Ивановской серьёзное ДТП из трёх автомобилей», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Отмечается, что у одного из участников ДТП белорусские номера. Автомобили расположились на правой и средней полосе возле самого перекрестка и таким образом создали препятствие для остальных водителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. ДТП произошло вечером 13 октября. На месте происшествия уже работают сотрудники ДПС.