Футболиста отстранили от тренировок за поддержку войны в Сирии

Футболиста отстранили от тренировок за поддержку войны в Сирии
Поводом для разбирательств стал пост в Instagram, в котором футболист поддержал военные действия турецкой армии в Сирии. Фото: Pixabay

Полузащитника «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранили от тренировок с основной командой из-за поддержки военных действий Турции в Сирии.

«После ряда консультаций было принято решение об отстранении Шахина», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Поводом для разбирательств стал пост в Instagram, в котором футболист поддержал военные действия турецкой армии в Сирии.

Напомним, турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Курдские отряды, входящие в состав вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы», сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

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