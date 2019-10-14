Трамп ввел санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

Глава Пентагона Марк Эспер подтвердил, что Трамп уже подписал исполнительный указ об этом, сообщает ТАСС. Известно, что в список санкций уже попали министерства энергетики и обороны Турции, а также главы этих ведомств Хулуси Акар и Фатих Донмез. Кроме того, санкции коснулись также и главы турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Ранее американский президент заявил, что США будут в агрессивной манере вводить экономические санкции в отношении тех, кто имеет отношение к операции Турции в Сирии, а также занимается ее финансовой поддержкой.

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Курдские отряды, входящие в состав вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы», сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции.