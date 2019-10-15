На юге КАД перекроют две полосы

До 18 октября будут перекрыты третья и четвертая полоса. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

До 18 октября будут перекрыты третья и четвертая полоса. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Петербурге с 15 октября ограничат движение транспорта на внешнем кольце КАД. На участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны в Петербурге перекроют две полосы движения.

До 18 октября будут перекрыты третья и четвертая полоса. На первой и второй введут ограничение скоростного режима до 50 км/ час, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по устранению дефектов дорожного покрытия.

Водителей о перекрытиях будут информировать временные дорожные знаки, световая сигнализация и табло переменной информации

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что съезд с КАД в Рыбацкое перекроют на неделю.