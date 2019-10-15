В России планируют ввести единую платежку за коммуналку

В России планируют ввести единую платежку за коммуналку
Предполагается, что расчеты станут более прозрачными.Фото: Pixabay

В России может появится единый платежный документ вместо нескольких квитанций за услуги ЖКХ.

В июне в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

В документе будут указаны следующие пункты: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт.Как пишут «Известия», правительство намерено поддержать эту инициативу.

С появлением единого платежного документа сократятся риски хищений средств управляющими компаниями. Также считается, что расчеты станут более прозрачными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург за последние 3 года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей. Дмитрий Коптин встретился с жителями Выборгского района Петербурга. Глава комитета по тарифам Петербурга рассказал подробности занижения роста тарифов на ЖКХ.

жкх законопроект коммунальные услуги
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